ABB : Enregistre 80 M$ de commandes de la part de Stadler

(CercleFinance.com) - ABB annonce que Stadler, constructeur suisse de matériel roulant ferroviaire, lui a passé pour environ 80 millions de dollars de commandes pour des technologies de traction et de batterie hautes performances dédiées aux trains de banlieue à grande capacité.



Les différents éléments commandés doivent alimenter 59 trains de banlieue à deux niveaux de nouvelle génération à grande capacité pour Renfe, l'opérateur ferroviaire public espagnol.



Beaucoup de ces trains seront exploités sur le réseau de transport à courte distance en Espagne notamment dans les banlieues de Madrid et Barcelone, précise le communiqué d'ABB.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.