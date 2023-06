ABB : Deux nouvelles applications mobiles chez ABB E-mobility

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce le lancement de deux nouvelles applications mobiles, baptisées ChargerSync et TerraConfig, pour faciliter le quotidien des utilisateurs de véhicules électriques et des électriciens.



Conçue pour fonctionner exclusivement avec les solutions Terra AC d'ABB E-mobility, ChargerSync permet de piloter facilement le chargeur depuis un smartphone en Bluetooth, Wi-Fi, 4G ou Ethernet afin de rendre la charge simple et efficace pour tous les utilisateurs.



TerraConfig est quant à lui un outil permettant aux électriciens qualifiés de faciliter la mise en service des solutions de recharge Terra AC de leurs clients, d'effectuer la configuration initiale et d'entreprendre des tâches de maintenance.



