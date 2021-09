ABB : Des solutions pour une exploitation minière plus verte

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui le lancement de ABB Ability eMine, un portefeuille de solutions qui contribuera à accélérer la transition vers des exploitations minières zéro carbone.



eMine permet notamment de surveiller et optimiser la consommation d'énergie ou encore d'électrifier n'importe quel équipement minier pour le levage, le broyage, le transport et la manutention de matériaux.



La société a aussi dévoilé le projet pilote d'ABB Ability eMine FastCharge, un 'système révolutionnaire' de charge présenté comme 'le plus rapide et le plus puissant au monde' conçu pour s'adapter à toutes les marques de camions de transport minier électriques.





