ABB : Des chargeurs de véhicules pour l'aéroport à Copenhague

ABB fournira au cours des dix prochaines années au groupe énergétique EWII 1 350 chargeurs de véhicules électriques à installer dans l'un des aéroports les plus fréquentés de Scandinavie. Les 180 premiers chargeurs CA et 15 chargeurs rapides CC seront installés en 2022. Les détails financiers du contrat n'ont pas été indiqués.



Les conducteurs bénéficieront d'une large gamme de solutions de recharge ABB, y compris le Terra 360 récemment lancé, le chargeur de voiture le plus rapide au monde selon le groupe.



' Nous sommes convaincus qu'il servira non seulement d'inspiration pour d'autres aéroports au Danemark, mais aussi dans d'autres pays et qu'il démontrera à nouveau les possibilités et les avantages d'une mobilité électrique propre, silencieuse et flexible ' a déclaré Frank Muehlon, DG d'ABB E-mobility.



