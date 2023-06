ABB : Départ du directeur juridique & secrétaire général

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui que Andrea Antonelli, directeur juridique & secrétaire général (General Counsel & Company Secretary) et membre du comité exécutif du groupe, allait quitter la société afin de saisir 'de nouvelles opportunités'.



ABB rappelle qu'Andrea Antonelli a pris ses dernières fonctions en mars 2022, après avoir rejoint ABB en 2020 en tant que Global Business General Counsel de son domaine d'activité, Electrification.



Dans ce contexte, Natalia Shehadeh, actuellement Chief Integrity Officer chez ABB, est nommée General Counsel et Company Secretary par intérim avec effet immédiat.



Le processus de recherche d'un nouveau General Counsel et Company Secretary sera lancé immédiatement, souligne ABB.



