ABB : Départ du directeur de la communication

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui le départ prochain de Theodor Swedjemark, son directeur de la communication et du développement durable, également membre du comité exécutif de la société.



Theodor Swedjemark a choisi de quitter ABB pour lancer sa propre entreprise et conservera toutefois sa fonction jusqu'à ce que son successeur soit recruté, précise ABB.



Theodor Swedjemark avait rejoint ABB en 2006 en tant que stagiaire en gestion exécutive et a occupé divers postes fonctionnels et commerciaux, avant de prendre la responsabilité de la communication et des affaires publiques du groupe en mars 2020.



