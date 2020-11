ABB : Contrat de systèmes de propulsion avec Fincantieri

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie helvétique ABB fait part ce mardi d'un contrat de 150 millions de dollars avec le constructeur naval italien Fincantieri pour fournir des équipements de propulsion à des navires de croisières.



Il va ainsi équiper cinq navires en construction avec sa propulsion électrique Azipod, ce qui réduira leur consommation de carburant de jusqu'à 20% en comparaison avec les systèmes de propulsion conventionnels.



Ces navires devraient être livrés entre 2023 et 2026. Plus de 100 navires de croisière sont déjà équipés avec la technologie Azipod, qui est considérée comme un standard du secteur sur le marché des croisières depuis son lancement il y a trois décennies, selon ABB.



