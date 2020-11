ABB : Contrat de propulsion pour six nouveaux brise-glaces

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé lundi avoir remporté auprès du chantier naval sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine un contrat de plus de 300 millions de dollars concernant la fourniture de systèmes de propulsion marine pour six nouveaux brise-glaces.



Le groupe d'électro-technique précise que ses systèmes de propulsion Azipod équiperont six navires devant transporter du gaz naturel liquéfié (GNL) sur les routes de la Mer du Nord.



Les méthaniers, dont la livraison est prévue à partir de 2023, sont appelés à desservir le projet Arctic LNG 2, un développement majeur situé sur la péninsule de Gydan en Russie.



Ils afficheront, chacun, une capacité de 170.000 m3.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.