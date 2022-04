ABB : Collaboration avec Samsumg Electronics

(CercleFinance.com) - ABB annonce une collaboration avec Samsung Electronics dans le cadre d'un partenariat mondial visant à fournir des technologies développées conjointement pour les économies d'énergie, la gestion de l'énergie et la connexion intelligente à l'Internet des objets (IoT) des bâtiments résidentiels et commerciaux.



Alors que les bâtiments génèrent près de 40% des émissions mondiales annuelles de CO2, les deux sociétés vont créer une plate-forme pour l'innovation en matière de technologie intelligente, de contrôle intelligent et d'appareils intelligents.



Cette collaboration permettra à Samsung et ABB d'étendre l'accès des clients aux technologies domotiques et à une meilleure gestion des appareils, tout en facilitant le transfert de charge électrique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.