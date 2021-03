ABB : Classée 1ère entreprise suisse en matière de brevets

(CercleFinance.com) - ABB indique avoir de nouveau obtenu la première place parmi les entreprises suisses dans la liste des demandeurs de brevets de l'Office européen des brevets (OEB) en 2020, une place qu'ABB connaît bien pour l'avoir déjà occupée en 2014 et 2019.



Dans le cadre de son engagement en matière d'innovation, ABB a augmenté ses dépenses en R&D et en numérique à 4,8% du chiffre d'affaires du groupe (2019: 4,7%), soit environ 1,3 milliard de dollars. La société emploie quelque 7 000 ingénieurs R&D dans le monde, dont plus de 60% se consacrent au développement de logiciels et à la numérisation.



En 2020, la Suisse est par ailleurs restée la championne mondiale de l'innovation avec 966 demandes de brevets pour 1 million d'habitants, suivie de la Suède qui a enregistré 434 demandes de brevets pour 1 million d'habitants.



