ABB : Chute de 43% du BPA en 2022

(CercleFinance.com) - ABB annonce au titre de l'exercice écoulé un BPA de base en chute de 43% à 1,30 dollar et un EBITA opérationnel de 4,51 milliards, soit une marge accrue de 1,1 point à 15,3% pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à plus de 29,4 milliards de dollars (+12% en comparable).



'2022 a été une nouvelle année de succès pour ABB, avec une nouvelle rationalisation de notre portefeuille d'activités et l'atteinte de notre objectif de marge plus tôt que prévu', commente son CEO Björn Rosengren, pour qui le groupe est devenu 'plus résilient'.



'En 2023, indépendamment de l'incertitude de marché actuelle, nous souhaitons montrer que nous pouvons continuer de réaliser une marge d'EBITA opérationnel d'au moins 15%', poursuit le dirigeant du groupe d'ingénierie helvético-suédois.



'Sur la base d'une performance en amélioration, d'un cash-flow robuste et d'un bilan solide', le conseil d'ABB va proposer un dividende ordinaire de 0,84 franc suisse par action, contre 0,82 franc un an auparavant, 'en ligne avec son ambition de long terme'.



