ABB : Changements au sein du comité exécutif

(CercleFinance.com) - ABB fait savoir qu'à compter du 1er avril 2022, Morten Wierod, l'actuel président de la division 'Motion', sera nommé président de la division 'Electrification'. A l'inverse, Tarak Mehta, actuellement président de 'Electrification' sera nommé président de la division 'Motion'.



'Je suis ravi qu'ils aient tous deux accepté le défi de diriger nos domaines d'activité les plus rentables, qui sont au coeur de l'objectif du Groupe d'électrifier le monde tout en favorisant l'efficacité énergétique', a déclaré le directeur général d'ABB, Björn Rosengren.



Tarak Mehta, suisse et états-unien, a rejoint ABB en 1998 et a occupé divers postes de direction dans la division Power Products aux États-Unis, en Suède et en Suisse. Auparavant, il avait travaillé pendant huit ans chez Cooper Power Systems aux États-Unis.



De son côté, le norvégien Morten Wierod a aussi rejoint ABB en 1998 et a occupé plusieurs postes de direction en Norvège. En 2015, il était nommé directeur général de la Business Unit Drives au sein de la division Robotics and Motion avant de rejoindre, en 2019, le comité exécutif en tant que président du 'Motion Business'.





