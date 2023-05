ABB : Cède son activité de conseil au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - ABB a finalisé aujourd'hui la cession de son activité de conseil en ingénierie technique au Royaume-Uni, qui fait partie de sa division Energy Industries, à TÜV Rheinland. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



L'activité de conseil d'ABB, qui complète les services existants de gestion des risques, de la sécurité et de l'intégrité de TÜV Rheinland, a été intégrée à l'activité Services industriels et cybersécurité de TÜV Rheinland au Royaume-Uni.



Le bureau d'études techniques d'ABB au Royaume-Uni compte environ 160 personnes travaillant sur deux sites. Il aide les clients du secteur de l'énergie à améliorer la sécurité des processus, l'intégrité des équipements et des actifs, ainsi que la conception technique des installations industrielles nouvelles et existantes.



TÜV Rheinland existe depuis plus de 150 ans et figure parmi les principaux prestataires de services d'essai au monde. Elle emploie plus de 20 000 personnes dans plus de 50 pays et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,1 milliards d'euros.



