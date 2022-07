ABB : BPA divisé par deux au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - ABB publie au titre de son deuxième trimestre un BPA de base presque divisé par deux (-47%) à 0,20 dollar, malgré une marge d'EBITA opérationnel en amélioration de 0,5 point à 15,5% pour des revenus en repli de 3% à 7,25 milliards de dollars (+6% en comparable).



'Nos équipes ont réussi à compenser les effets inflationnistes tels que les coûts des intrants et le fret grâce à une bonne exécution des prix et à des volumes plus élevés', souligne Björn Rosengren, le CEO de la société suisse d'ingénierie pour l'énergie et l'automation.



Revendiquant 8,8 milliards de dollars de commandes sur la période, en croissance de 10% (+20% en comparable), ABB prévoit pour l'ensemble de 2022 une amélioration constante de sa marge vers l'objectif 2023 d'au moins 15%, 'soutenue par une efficacité accrue'.



