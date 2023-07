ABB : BPA ajusté multiplié par 2,5 au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - ABB publie au titre de son deuxième trimestre 2023 un BPA ajusté de 0,49 dollar, en croissance de 145% en comparaison annuelle, avec une marge d'EBITA opérationnel en amélioration de deux points de pourcentage, à 17,5%.



En termes d'activité, l'équipementier helvético-suédois pour l'énergie et l'automation a vu ses revenus croitre de 13% à 8,16 milliards de dollars (+17% en comparable), mais ses commandes se tasser de 2% à 8,67 milliards (+2% en comparable).



Pour l'ensemble de l'année 2023, malgré l'incertitude actuelle du marché, ABB prévoit une croissance du chiffre d'affaires comparable d'au moins 10% et affine son attente de marge d'EBITA opérationnel, l'attendant ainsi supérieure à 16%.



