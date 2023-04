ABB : Bond de 78% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - ABB publie au titre des trois premiers mois de 2023 un BPA de base en croissance de 78% à 0,56 dollar, avec une marge d'EBITA opérationnel améliorée de deux points à 16,3%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 7,86 milliards (+22% en données comparables).



Le groupe d'ingénierie helvético-suédois a engrangé des commandes pour 9,45 milliards de dollars (+1% en publié et +9% en comparable), avec une dynamique particulièrement forte en process automation où elles ont atteint le plus haut niveau de leur histoire récente.



Au deuxième trimestre 2023, ABB anticipe une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en données comparables devant soutenir une amélioration de sa marge d'EBITA opérationnel, en comparaison annuelle.



Pour l'ensemble de l'année, malgré l'incertitude actuelle du marché, il prévoit une croissance comparable du chiffre d'affaires d'au moins 10% et une amélioration de la marge d'EBITA opérationnel d'une année sur l'autre.



