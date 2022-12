ABB : BHP séduit par le système de gestion de l'énergie

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été sélectionné par BHP, l'une des plus grandes entreprises minières au monde, afin de lui fournir un système de gestion de l'énergie dans le cadre du projet Jansen Potash, au Canada.



Estimé à 5,7 milliards de dollars, le projet Jansen Potash devrait constituer la plus grande mine de production de potasse au monde avec une capacité de production initiale de 4,5 millions de tonnes par an (Mtpa) d'ici à 2026 et un potentiel de 16 à 17 Mtpa par la suite, selon ABB.



A titre de comparaison, ABB indique qu'environ 70 Mt sont actuellement produites chaque année à l'échelle mondiale.



Pour rappel, la potasse est un nutriment contenant du potassium, essentiel pour les plantes et souvent utilisé comme engrais.



La commande de BHP porte notamment sur la solution ABB Ability™ System 800xA Power Control Library, une application numérique qui permet de surveiller les systèmes électriques industriels.



La solution permettra d'accompagner BHP dans la mise en place d'un site automatisé, électrifié et numérisé permettant aux ingénieurs de surveiller le système et d'intervenir rapidement en cas de besoin. Le système couvrira en effet à distance l'équipement de la sous-station électrique, réduisant ainsi le temps nécessaire au diagnostic des pannes et à leur résolution.





