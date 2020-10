ABB : Baisse de 88% de ses bénéfices au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse d'ingénierie a annoncé une baisse de 88% de ses bénéfices trimestriels dans un contexte de provisions et de charges élevées.



Le résultat d'exploitation au troisième trimestre n'a été que de 71 millions de dollars, contre 577 millions de dollars il y a un an, après que la société ait comptabilisé environ 311 millions de dollars de dépréciation de goodwill et 203 millions de dollars de charges en raison de ses récentes cessions d'activités.



Au niveau opérationnel, l'EBITA a baissé de 2 % (-5 % en monnaie locale) pour atteindre 787 millions de dollars, alors que les revenus ont baissé de 4 %, reflétant la faiblesse de ses quatre secteurs d'activité, a ajouté le groupe.



Les revenus sont restés pénalisés par l'impact de COVID-19, bien que cela ait été partiellement compensé par une forte reprise en Chine et la poursuite de la réduction des coûts, a déclaré le groupe.



ABB a déclaré qu'il dévoilera d'autres mesures stratégiques lors de son CMD du 19 novembre prochain.



