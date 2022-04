ABB : Au service de Thyssenkrupp

(CercleFinance.com) - ABB a remporté un important contrat auprès de Primetals Technologies pour aider à optimiser la production de la nouvelle usine thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) de Duisburg-Bruckhausen en Allemagne, en utilisant la technologie unique et exclusive de brassage et de freinage électromagnétique ABB Flow Control Mold pour un acier de meilleure qualité produit plus rapidement et à moindre coût.



La construction d'un laminoir de coulée et la mise à niveau d'une installation de coulée s'inscrivent dans la stratégie de tkSE qui vise à optimiser les opérations pour répondre aux exigences des clients du secteur automobile à la recherche de surfaces améliorées, d'aciers plus minces et à haute performance pour répondre aux normes de sécurité en cas d'accident sur le marché croissant de l'e-mobilité.



L'installation dans l'usine modernisée de Duisburg-Bruckhausen, en Allemagne, fait suite à plus de 40 installations similaires qui ont prouvé l'amélioration de la productivité et de la qualité des roulettes de brames à toutes les vitesses.



'En réduisant considérablement les défauts, les rejets et les déclassements, nos solutions amélioreront le coût et l'efficacité des ressources chez tkSE, soutenant ainsi les objectifs de durabilité et de rentabilité, tout en contribuant aux ambitions de la stratégie de l'entreprise pour répondre aux exigences des clients en matière de nuances d'acier plus performantes', déclare Zaeim Mehraban, directeur des ventes mondiales, produits de métallurgie chez ABB.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.