ABB : Annonce l'acquisition de PowerTech Converter

(CercleFinance.com) - ABB a fait part ce matin de son intention d'acquérir PowerTech Converter (PTC), une société allemande spécialisée dans la fourniture de convertisseurs de puissance auxiliaires dédiés aux véhicules légers sur rail et aux métros.



Les convertisseurs auxiliaires sont des éléments essentiels de tout véhicule ferroviaire, permettant notamment de fournir la puissance nécessaire à l'éclairage, aux équipements de sécurité, portes, ou encore à la charge des batteries du véhicule.



Avec différents sites en Allemagne (à Berlin et Holzkirchen) et aux Etats-Unis (à Mount Olive - Caroline du Nord), PTC a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 ME en 2021, avec ses 280 employés.



Si ABB n'a pas divulgué les conditions financières entourant la transaction, le groupe a fait savoir que l'opération devrait être conclue au cours du 4e trimestre 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et antitrust.



' Grâce à cette acquisition, ABB étendra sa forte présence dans le segment ferroviaire et sera mieux positionné pour saisir les opportunités de croissance résultant de la demande croissante de l'industrie pour des solutions de transport durables ', a déclaré Tarak Mehta, président d'ABB Motion.





