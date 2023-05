ABB : Améliore l'approvisionnement en énergie de Vivo

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui qu'elle fournit, avec ABB Electrification, une solution innovante d'alimentation en énergie pour améliorer la sécurité, la productivité et l'efficacité opérationnelle sur six sites de fabrication de smartphones de Vivo.



Vivo est la cinquième marque de smartphones au monde, avec une capacité de production annuelle de près de 200 millions de smartphones. L'alimentation électrique d'ABB soutiendra la production 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.



James Zhao, vice-président senior d'ABB China, a déclaré : 'Nos technologies et solutions d'électrification avancées fournissent des commandes intelligentes et des capacités numériques qui permettent d'améliorer constamment la productivité, l'efficacité énergétique et la durabilité.'



ABB s'associe à l'entreprise d'ingénierie Renda Group dans le cadre de ce programme de trois ans. Les capacités numériques avancées, y compris le diagnostic des défauts et l'analyse en temps réel, permettront à Vivo de rendre sa gestion de l'énergie et son travail de maintenance intelligents.



Ce partenariat avec ABB permet également à Vivo de bénéficier d'un approvisionnement centralisé qui devrait permettre de réduire les coûts d'approvisionnement et de services de près de 30 % sur une période de trois ans.



