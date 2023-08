ABB : Accord-cadre avec Samsung Engineering

(CercleFinance.com) - ABB a annonce la signature d'un accord-cadre avec Samsung Engineering en Arabie Saoudite pour collaborer dans les activités d'ingénierie et d'approvisionnement dans le Royaume.



Avec cet accord, ABB devient un fournisseur unique pour l'intégration du système d'analyseur de gaz pour Samsung en Arabie saoudite.



Ensemble, les deux sociétés prévoient d'explorer des opportunités commerciales et de fournir des solutions analytiques complètes au marché saoudien du pétrole et du gaz.



' Entre ABB et Samsung Engineering, nous avons un portefeuille impressionnant qui démontre une expertise technologique et une capacité technique. Avec cet accord, nous sommes capables et prêts à servir nos clients en Arabie Saoudite ', a déclaré Javier Suárez Díez, Global System Integration Manager chez ABB.





