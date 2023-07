ABB : A finalisé la cession de Power Conversion

(CercleFinance.com) - ABB a finalisé la cession de sa division Power Conversion à AcBel Polytech avec une valeur d'entreprise de 505 million de dollars.



ABB s'attend à enregistrer une légère plus-value comptable non opérationnelle dans le résultat d'exploitation sur la vente au troisième trimestre 2023.



Avec cette transaction, ABB a finalisé tous les désinvestissements de portefeuille de division annoncés fin 2020.



La division Power Conversion a généré des revenus d'environ 440 millions de dollars et des résultats d'exploitation d'environ 50 millions de dollars en 2022.



