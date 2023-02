ABB : A déjà livré un million de chargeurs de véhicules

(CercleFinance.com) - ABB E-mobility a annoncé la livraison de son millionième chargeur de véhicule électrique, franchissant ainsi un nouveau cap dans sa mission continue d'offrir un avenir zéro émission via des solutions de recharge 'intelligentes et fiables'.



ABB E-mobility annonce avoir doublé sa capacité de production au cours des deux dernières années suite au lancement en2022 de son nouveau site de production de Valdarno, en Italie, d'une superficie de 16000m2et d'un coût de 30millions de dollars.



La société compte poursuivre son expansion au niveau mondial notamment via la fabrication sur son nouveau site de production aux États-Unis, qui produira jusqu'à 10000chargeurs par an pour la recharge publique, les bus scolaires et les flottes.



'Je tiens à remercier nos clients du monde entier pour leur collaboration continue qui nous a permis de franchir le cap du million de chargeurs vendu. J'attends avec impatience les millions d'autres chargeurs à venir, et le monde plus propre et plus vert qu'ils permettront de créer', a déclaré le directeur général d'ABB E-mobility, FrankMühlon.



