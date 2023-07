ABB : 9ème contrat avec TOYO Engineering Corporation au Japon

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir obtenu un neuvième contrat avec TOYO Engineering Corporation au Japon pour fournir son système de contrôle distribué (DCS) ABB Ability™ Symphony® Plus, à la centrale électrique à biomasse de Wakayama Gobo, à environ 120 km au sud d'Osaka.



Lorsqu'elle sera opérationnelle en 2025, la centrale électrique à biomasse de 50 MW, qui utilisera des granulés de bois et des sous-produits agricoles comme matière première, sera capable de fournir suffisamment d'électricité pour alimenter jusqu'à 110 000 foyers japonais par an.



La solution DCS d'ABB offrira une visibilité complète des opérations, permettant aux opérateurs de prendre des décisions éclairées en temps réel pour aider à optimiser la production, améliorer les processus et accroître l'efficacité.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.