Notre sélection d'ouvrages sur la Bourse à offrir ou à s'offrir pour Noël

(BFM Bourse) - Pour un proche s'intéressant à la Bourse et à son histoire, la rédaction de BFM Bourse a retenu une petite sélection d'ouvrages à glisser sous le sapin. Bonne lecture à tous !

La Bourse pour les nuls de Gérard Horny

À la fois complet et abordable, l'ouvrage de Gérard Horny dans la collection "Pour les nuls" a l'avantage d'être régulièrement réédité et mis à jour. Une excellente porte d'entrée vers l'univers de la Bourse et un ouvrage de référence qu'on peut consulter dans la durée. À préférer à la myriade de livres proposant telle ou telle stratégie secrète pour gagner à tous les coups en Bourse...

Les frères Lehman de Stefano Massi

Cet ouvrage retrace l'histoire de Lehman Brothers depuis l'arrivée d'Heyum (Henry) Lehman à New York en 1844 jusqu'à la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers en 2008, moment capital de la dernière crise financière. Négociants en toile de coton, puis de café et d'autres matières premières, Lehman Brothers se spécialisa au début du XXe siècle dans la finance, jusqu'à devenir le numéro 4 de la banque d'investissement après Goldman Sachs, Morgan Stanley et Merrill Lynch. L'ouvrage de Stefano Massi (traduit par Nathalie Bauer) fait revivre toute la saga familiale puis corporative de Lehman Brothers. Mais avec un parti-pris qui en fait un objet littéraire avant tout: le livre est en effet entièrement composé en vers libres.

L'investisseur intelligent de Benjamin Graham

Publié en 1949, L'Investisseur intelligent est le best-seller absolu de la littérature financière. Alors que son auteur est mort depuis plus de quarante ans, en quoi cet ouvrage toujours édité reste-t-il incontournable ? Tout simplement parce qu'en dressant les bases de l'investissement "value" (la recherche d'actifs sous-valorisés) l'auteur a influencé des centaines et des centaines de gérants fondamentaux. Considéré par Warren Buffett comme son maître à penser, Benjamin Graham reste abondamment cité dans les ouvrages contemporains consacrés à l'investissement en Bourse. Autant bien connaître l'original. Si les exemples sont forcément datés, les conseils pratiques dispensés par l'auteur sont plus que jamais valables...

La naissance du capitalisme au Moyen Âge de Jacques Heers

Élève de Fernand Braudel, assistant de Georges Duby, Jacques Heers (mort en 2013) a consacré une bonne part de ses travaux aux derniers siècles du Moyen Âge (tout en s'élevant contre cette catégorisation artificielles des périodes historiques, aux dépens de la continuité des époques). Dans La naissance du capitalisme au Moyen Âge, il démontrait que la mondialisation des échanges et la sophistication financière n'étaient pas l'apanage de la période contemporaine. Bourse, taux d'intérêt, actionnariat, comptabilité en partie double... ces concepts étaient déjà largement d'actualité à l'époque. Une plongée dans l'insoupçonné dynamisme économique et financier du Moyen Âge.

Le Bossu de Paul Féval

Tout le monde garde en mémoire les cavalcades de Jean Marais (ou de Daniel Auteuil dans un autre style), la funeste fin du duc de Nevers confiant au Chevalier de Lagardère sa fille Aurore et le secret de sa mystérieuse botte d'escrime. Roman de cape et d'épée par excellence, Le Bossu constitue toujours une lecture plaisante pour les soirées d'hiver. Préfigurant les super-héros des comics américains, Lagardère se démène en tous sens et multiplie les identités pour mieux confondre son ennemi Philippe de Gonzague ("si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi !"). Sous l'identifié du bossu Jonas, il organise ainsi un fameux coup de Bourse qui ruine son adversaire en orchestrant une panique financière... Décrite en détail, la manœuvre renvoie directement à la déroute du système de Law qui s'efforça, sans succès, de monétiser la dette accumulée par Louis XIV à travers de grandes émissions de titres boursiers.