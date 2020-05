Les tweets de Trump ont plus d'influence que les annonces de la Fed sur le marché obligataire

(BFM Bourse) - La sensibilité du marché des options sur taux d'intérêt aux tweets de Donald Trump s'est nettement accrue depuis septembre dernier, selon le "Volfefe Index" développé par JP Morgan. L'activité du président américain sur Twitter engendrerait désormais plus de volatilité que les annonces "traditionnelles" de politique monétaire.

Le marché obligataire américain est de plus en plus sensible aux tweets de Donald Trump, selon une analyse de JP Morgan Chase & Co. La banque s'appuie sur le "Volfefe Index" -baptisé ainsi en référence à un mystérieux tweet du président datant de 2017- qu'elle avait créée en septembre dernier pour suivre la corrélation entre les rendements des "Treasuries" (les bons du Trésor américains) et les gazouillis de Donald Trump.

Depuis lors, la sensibilité du marché obligataire aux tweets présidentiels s'est nettement accrue, celle sur le marché des options de taux ayant même bondi de 60% en 8 mois, selon les analystes de la première banque américaine. "Comme les investisseurs se sont de plus en plus concentrés sur la politique gouvernementale au cours de ces derniers mois, avec les batailles commerciales et les mesures massives de soutien annoncées pour faire face aux retombées économiques de la pandémie, les tweets du président ont provoqué davantage de fluctuations sur les marchés des options sur taux d'intérêt", ont ainsi écrit les analystes dans une note qu'a pu se procurer le Wall Street Journal.

Plus de poids que les annonces de la Fed

Chris Stanton, directeur des investissements de Sunrise Capital Partners, a ainsi déclaré que son entreprise avait également étudié ce phénomène et était arrivée au constat que les tweets de Donald Trump avaient certainement fait bouger le marché en 2019, lorsque les investisseurs évaluaient l'état des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. La réponse à la pandémie, a-t-il ajouté, est toutefois beaucoup moins susceptible de faire bouger les marchés.

Le responsable de la recherche sur les dérivés de taux chez JP Morgan, Josh Younger, indique que "les tweets portant sur des sujets contrôlés par la Maison Blanche, comme les sanctions douanières ou les nominations à des postes clés du gouvernement, sont désormais ceux qui font le plus bouger le marché des options sur taux".

Aussi fou que cela puisse sembler, JPMorgan assure que la volatilité du marché obligataire est aujourd'hui plus liée à l’activité du compte Twitter de Donald Trump qu'aux annonces "traditionnelles" de politique économique et monétaire, des gouvernements ou banques centrales. C'est en tout cas ce que montre la comparaison entre le "Volfefe Index" et le "Baker, Bloom & Davis Uncertainty Index" (un indice d'incertitude de politique économique, basé sur la fréquence de la couverture médiatique d'une actualité, qui a atteint des sommets à l'approche d'élections présidentielles serrées, des première et deuxième guerres du Golfe, des attentats du 11 septembre ou encore de la faillite de Lehman Brothers).

Meilleure prise en compte de Twitter par les algorithmes haute-fréquence

En dehors de la (toute relative) trêve commerciale, la récente baisse de la volatilité observée sur le marché seraient également due au retour sur le marché des sociétés de trading à haute fréquence, qui ajoutent ainsi au pool d'acheteurs et vendeurs. D'autant que, selon JP Morgan, ces sociétés sont également devenues plus sensibles aux tweets du président Trump ces dernières années, se retirant du marché pendant cinq à dix minutes après un tweet présidentiel. Toujours d'après JP Morgan, les algorithmes des sociétés de trading haute fréquence auraient désormais intégré le réseau social à l'élaboration de leur stratégie, et les messages de 280 caractères maximum -et souvent en majuscules- du président américain bénéficieraient très certainement d’une pondération équivalente à celle des données traditionnelles".

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse