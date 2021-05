Zurich : Credit Suisse augmente son objectif sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève ses estimations du BPA de ~2-4% de 2021E-2025E suite à la mise à jour du 1er trimestre 2021 de Zurich. L'analyste réitère sa recommandation à Surperformance sur la valeur et augmente son objectif de cours à 445 CHF (au lieu de 430 CHF).



' La croissance des primes de la division P&C a été plus forte que prévu au 1er trimestre 21, avec une hausse de 14% (5% de mieux que nos prévisions). Les commentaires sur la croissance des primes suggèrent qu'elle pourrait être plus forte en 2021E que les prévisions précédentes (taux à un chiffre élevé) ' indique Credit Suisse.



' Les bénéfices de l'assurance dommages pourraient être plus élevés que ce que nous avions prévu précédemment. Nous prévoyons une amélioration du ratio de sinistres sous-jacent d'environ 1 à 1,5 point de pourcentage en 2021E ' rajoute l'analyste.



Credit Suisse relève ses prévisions de bénéfice d'exploitation P&C de ~7-8% à partir de 2022E, et le bénéfice d'exploitation du groupe de ~2-4% à partir de 2022E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.