Zurich : Berenberg reste à l'achat, vise 522,1 francs suisses

(CercleFinance.com) - Berenberg a maintenu mercredi sa recommandation d'achat sur Zurich, ainsi que son objectif de cours de 522,10 francs suisses sur le titre, en perspective d'une éventuelle accélération de la redistribution proposée par l'assureur helvétique.



Après avoir comparé les indications fournies par le groupe à l'occasion de la présentation de son plan stratégique 2023-2025 à celles du consensus, l'analyste dit être arrivé à la conclusion d'un potentiel haussier de 16% par rapport à la prévision de dividende communiquée à horizon 2025 au cas où Zurich devait parvenir à générer d'ici là un rendement sur fonds propres (ROE) de 23,5%, contre 20% retenu dans le scénario de base.



'Nous pensons qu'il y a encore du potentiel supplémentaire lié à de bonnes surprises au niveau des résultats mais aussi à un mode de valorisation moins prudent de la part du marché', conclut-il.



