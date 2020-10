Zooplus : Objectifs en hausse, Liberum remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Après un 3e trimestre solide, Zooplus révise ses objectifs 2020, prévoyant désormais des ventes oscillant entre 1,77 et 1,81 milliard d'euros (soit +16% à +19% en un an) au lieu de 1,765 milliard. L'EBITDA 2020 devrait se situer entre 50 et 65 millions d'euros, bien au-delà des prévisions précédentes (40 millions d'euros) et des 12 millions d'euros de l'exercice 2019.



' La mise à niveau d'aujourd'hui et les performances globales pendant le COVID-19 devraient apaiser les inquiétudes quant à la viabilité du modèle de Zooplus ', estime Liberum.



Le broker renouvelle d'ailleurs sa recommandation d'achat sur le titre et révise à la hausse son objectif de cours, à 220 euros contre 200 euros précédemment.





