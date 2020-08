Zooplus : Liberum reste à l'achat, apprécie les performances

(CercleFinance.com) - L'analyste Liberum confirme ce mardi sa recommandation 'Achat' sur le titre Zooplus, accompagnée d'un objectif de cours de 200 dollars.



'Zooplus a été un grand bénéficiaire de l'évolution des habitudes de consommation provoquée par le Covid-19. Une fidélisation accrue de la clientèle, des marges plus élevées grâce à davantage de produits de marque propre et une solide efficacité de la logistique et du marketing ont permis un très fort premier semestre, avec un FCF de 29,6 millions d'euros contre 6,9 ​​millions d'euros au S1 2019', commente le broker.



