Zalando : Stifel maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Après l'annonce des résultats de Zalando ce matin, Stifel reste à l'achat sur le titre et garde son objectif de cours à 55E.



Pour Stifel, les chiffres sont 'conformes aux attentes du consensus pour le GMV et l'EBIT ajusté, mais inférieurs de ~5% pour le chiffre d'affaires'.



Les prévisions initiales pour FY23 prévoit 'une croissance du GMV de 1-7%, une croissance du chiffre d'affaires de -1 à +4% et un EBIT ajusté de 280-350 millions d'euros', relève l'analyste pour qui cet objectif reflète 'la persistance d'une grande incertitude macroéconomique et l'accent mis par la direction sur la rentabilité, ce que nous trouvons très encourageant'.



' L'objectif GMV est globalement en ligne avec le consensus alors que les perspectives de revenus sont sans doute plus faibles, ce qui montre une focalisation encore plus forte sur les activités de marché', ajoute Stifel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.