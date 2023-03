Zalando : Stifel garde sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'Achat sur le titre Zalando et conserve son objectif de cours à 55E.



' Nous pensons qu'il y a eu un changement d'état d'esprit remarquable sur la manière dont ZAL sera gérée en période de forte incertitude macro-économique persistante ', relève l'analyste.



La confiance affichée par la direction dans le fait que les initiatives conduiront à une meilleure rentabilité structurelle est relevée par l'analyste.



' Dans l'hypothèse d'un rebond durable de la confiance des consommateurs, l'objectif d'une marge EBIT ajustée de 6 % pour l'exercice 25E semble de plus en plus réalisable ', poursuit le broker pour qui ' une reprise complète du marché mondial ne se produira probablement qu'à partir du troisième trimestre '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.