Zalando : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Zalando, avec un objectif de cours réduit de 106 à 90 euros.



Le bureau d'analyse estime 'sévère' la baisse du titre de 9,6% d'hier, alors que le 4e trimestre a été 'solide' avec un EBIT ajusté 3% supérieur au consensus.



Les investisseurs semblent sanctionner la guidance d'EBIT ajusté qui ressort 2% en-deçà des attentes du consensus.



'Suite à une guidance 2022 qui ressort légèrement en dessous de nos attentes, nous abaissons nos prévisions sur 2022e/2023e de ~6% et ajustons notre OC à 90 E (vs 106 E) en prenant aussi en compte la baisse des multiples dans le secteur', indique Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.