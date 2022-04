Zalando : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Zalando, avec un objectif de cours abaissé à 75 euros, contre 90 euros précédemment.



Alors que Zalando publiera ses résultats trimestriels le 5 mai, Oddo s'attend à ce que le groupe passe un message de prudence concernant 2022 et révise sa guidance.



Par conséquent, 'nous révisons ainsi nos attentes sur l'EBIT ajusté de 15% à 400 ME (11% en dessous du css de 449 ME). Nos attentes sur le T1 sont globalement en ligne avec celles du consensus mais nous sommes plus prudents sur le reste de l'année à ce stade (en anticipant un impact continu de l'inflation)', indique le broker.



