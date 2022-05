Zalando : Liberum reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Zalando avec un objectif de cours ramené de 90 à 82 euros, une cible qui laisse selon lui un 'excellent point d'entrée' sur le dossier, après la publication des résultats trimestriels.



Alors que le distributeur allemand de vêtements sur Internet a abaissé ses prévisions vers le bas de sa fourchette précédente, le broker adopte un point de vue plus prudent avec une prévision d'EBIT ajusté inférieure de 7% à la fourchette-cible du groupe.



'Nous continuons de croire que Zalando offre la meilleure façon de jouer sur le marché européen de la mode et que son passage progressif à une société de produits et de services conduira à une activité durablement rentable', estime-t-il néanmoins.



