Zalando : Liberum à 'Conserver', apprécie de 'bonnes mesures'

(CercleFinance.com) - L'analyste Liberum annonce ce matin fixer sa recommandation sur le titre Zalando à 'Conserver', après une mise sous revue, estimant que 'Zalando prend les bonnes mesures stratégiques à long terme en utilisant la crise du COVID-19 pour accélérer son activité de plate-forme et sortir de la crise dans une meilleure forme'.



'L'entreprise dispose de la liquidité financière pour sortir de l'environnement actuel, tout en démontrant sa bonne volonté avec ses marques partenaires en les soutenant via des délais de paiement plus rapides jusqu'en juin, une visibilité améliorée pour les partenaires de petite à moyenne taille', explique le broker.



Liberum laisse son objectif de cours sous revue.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

