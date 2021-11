Zalando : Invest Securities reste à achat, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Zalando avec un objectif de cours rehaussé de 94 à 100 euros, soit un potentiel de +33% sur ce dossier qui 'devrait être un des grands gagnants de la digitalisation du commerce de produits de mode en Europe'.



Le bureau d'études rappelle que le distributeur allemand de vêtement sur Internet a publié des résultats de troisième trimestre de bonne facture hier en dépit d'une base de comparaison exigeante après une année 2020 exceptionnelle.



'Si ces derniers ont été accueillis avec froideur (-9,5%), il n'empêche que le mangement a réitéré ses guidances annuelles 2021 et s'attend à un quatrième trimestre solide', ajoute l'analyste qui modifie à la marge son BNA en 2021 (-3%), sans conséquence au-delà.



