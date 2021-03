Zalando : Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Zalando avec un objectif de cours ajusté de 120 à 123 euros, considérant que 'les fondamentaux sont intacts' pour le groupe allemand de distribution de mode sur Internet.



'Depuis notre dernier flash du 17 février, la remontée des taux et la future distribution par Kinnevik de ses actions Zalando pèsent sur le titre, un mouvement qui offre une opportunité', estime l'analyste.



Selon lui, Zalando dispose d'un solide potentiel de croissance embarquée pour les années à venir, même si le décollage de la rentabilité sera plus lent que ce qu'il anticipait initialement 'compte tenu d'un choix stratégique assumé visant à prioriser la croissance'.



