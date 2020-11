Zalando : Invest Securities repasse à l'achat sur le titre

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que dans la lignée d'un 3ème trimestre très bien orienté, le nouveau tour de vis sanitaire en Europe va conduire les clients à effectuer une partie de leurs achats de Noel en ligne et non pas en magasin.



' Cela constitue une aubaine Zalando. Nous relevons donc notre BNA de +4,6% sur 2020e. Nous relevons surtout nos BNA 2021e/2022e de +12,9% et +17,3% pour tenir compte de la croissance embarquée du confinement et des succès du groupe dans le déploiement de sa stratégie de plateforme ' indique le bureau d'analyses.



' En dépit d'une performance de +95% depuis le début de l'année nous repassons à l'achat (contre neutre) avec potentiel reconstitué et un momentum CT et MT très favorable ' rajoute Invest Securities.



L'analyste a actualisé son objectif de cours à 102E contre 90E.



