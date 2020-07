Zalando : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que le groupe a publié une estimation préliminaire de CA et EBIT sur son 2ème trimestre que le marché à bien accueillie (+2,0% hier).



' Il en ressort un taux de croissance enviable dans l'environnement actuel, (+26% et +28%), à tel point que le groupe a révisé significativement à la hausse ses objectifs 2020 ' indique le bureau d'analyses.



' Ces évolutions et l'essor du Programme Partenaire nous conduisent à intégrer un scénario sensiblement plus positif en termes de croissance et de rentabilité '.



Invest Securities a relevé son objectif de cours à 67E (contre 61E) et reste neutre sur la valeur.



' Un objectif qui nous semble valoriser raisonnablement le déploiement de la place de marché de Zalando, mais ne permet pas de justifier davantage qu'une opinion neutre vu le parcours récent (+43% depuis le 31/12).



