Zalando : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses estime que le plan de conversion de la participation de Kinnevik dans Zalando (21% du capital) est bien avancé et la bonne tenue du cours des redemptions shares suédoises suggère que le risque de pression vendeuse est bien intégré par le marché.



Par conséquent, Invest Securities réitère son conseil à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 119E, soit un potentiel significatif de +25%.



' Nous demeurons positifs compte tenu des fondamentaux porteurs associés au statut de leader du marché de la vente de mode en ligne en Europe, un marché dont la croissance va rester très soutenue compte tenu de la digitalisation du commerce dans les années à venir. Ce à quoi on peut ajouter un flottant augmenté qui fait de Zalando un candidat du DAX ' rajoute Invest Securities.



