Zalando : Invest Securities n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur Zalando de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours désormais dépassé de 61 euros, après une hausse de 22% du titre (+8 points en relatif) depuis son étude d'initiation publiée le 18 mai.



S'il reste 'convaincu de la qualité du business model et de sa pertinence avec l'engouement pour les ventes en ligne dans le contexte post Covid-19', l'analyste pense qu'au niveau actuel, le développement du programme partenaire 'semble bien valorisé'.



Le bureau d'études rappelle aussi que le titre du distributeur allemand de vêtements a un historique de forte volatilité, volatilité qui 'ne devrait pas manquer de permettre de retrouver des points d'entrée ultérieurement'.



