Zalando : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Zalando avec un objectif de cours ramené de 119 à 108 euros, au lendemain d'une publication trimestrielle en ligne, mais qui s'est soldée par une chute de 5% du titre du distributeur allemand de vêtements sur Internet.



Selon lui, ce recul peut résulter d'une rotation sectorielle avec une normalisation sanitaire associée à un retour de la consommation en magasin, et d'une déception alors que la société avait habitué le marché à des relèvements de guidances en série.



'Il n'empêche que la thèse d'investissement demeure valide et on pourra aussi saluer le développement du groupe dans les cosmétiques', juge toutefois l'analyste qui modifie donc marginalement son scénario.



