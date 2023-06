Zalando : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Zalando, ramené de 53 à 36 euros, en raison du redressement plus lent que prévu de l'activité spécialiste allemand de la mode en ligne.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que le groupe berlinois a réussi à créer un véritable empire de l'habillement sur Internet, avec un chiffre d'affaires 'impressionnant' qui atteint désormais 10 milliards d'euros par an.



Mais il reconnaît aussi que la société pâtit du retour des consommateurs dans les magasins physiques, une tendance qui se prolonge plus tard que prévu.



Du point de vue de l'analyste, le secteur traverse toujours une phase logique de 'consolidation' suite à l'explosion des achats en ligne enregistrée pendant le Covid.



Deutsche Bank, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, souligne cependant que Zalando attache une attention accrue à sa rentabilité, une stratégie qui commence déjà à porter ses fruits en dépit du tassement du chiffre d'affaires.



