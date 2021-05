Zalando : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur Zalando à 'surperformance' avec un objectif de cours de 100 euros, dans une note sur le secteur de la distribution de vêtements, où il réitère sa préférence pour les modèles de type monocanal par rapport aux multi-canaux.



'Les distributeurs en ligne se sont dévalorisés depuis le début de l'année, entre 10% (Asos) et 24% (Zalando), se traitent sur des multiples de l'année en cours historiquement attractifs et intègrent des marges terminales raisonnables', estime le broker.



Si Asos demeure sa valeur favorite, Credit Suisse relève son opinion sur Zalando 'pour des raisons de valorisation, en anticipation d'un relèvement de prévisions et alors que l'effet Kinnevik est absorbé, avec l'action commençant à s'échanger à Stockholm ce jour'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.