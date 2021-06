Zalando : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Zalando avec un objectif de cours relevé de 100 à 106 euros, en ligne avec un rehaussement de ses projections pour le groupe avant la publication de ses résultats de deuxième trimestre, le 5 août.



'Nous pensons que l'environnement demeure favorable pour les distributeurs en ligne et Zalando possède beaucoup d'éléments de soutien internes, via la distribution connectée, une grande hausse en marketing et en participation de la marque', affirme le broker.



'Nous tablons toujours sur un ralentissement notable des ventes et de la marge au second semestre, et croyons donc que le risque sur les projections reste fermement orienté à la hausse', ajoute Credit Suisse.



