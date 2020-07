Zalando : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 26-28% à 2,01-2,05 milliards d'euros au cours du dernier trimestre. Il s'attend désormais à augmenter ses revenus de 15 à 20% cette année et vise à un EBIT ajusté de 250 à 300 millions d'euros.



' Ces chiffres sont légèrement supérieurs au consensus bien que les prévisions d'EBIT sur l'année soient notablement plus élevées. Nous avons augmenté l'EBIT de 23% à 279 millions d'euros contre 227 millions d'euros ' indique Crédit Suisse.



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 70 E contre 67 E.



' Le principal risque serait un ralentissement significatif des ventes, inférieur au niveau indiqué par les dernières prévisions '.



