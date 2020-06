Zalando : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite aux récentes déclarations, Crédit Suisse augmente à nouveau ses prévisions avec une marge EBIT sur l'année 2020 de 3,0% contre 2,2% précédemment.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 67 E (contre 66 E).



' Les ventes des magasins s'améliorent mais ont été faibles donc pour l'instant Zalando est clairement pénalisé par la faible fréquentation continue des magasins. Cela devrait s'améliorer au 2ème semestre 2020 (en supposant qu'il n'y ait pas de deuxième vague) ' indique Crédit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

