Zalando : BoA dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) dégrade son conseil sur Zalando à 'neutre' avec un objectif de cours de 110 euros, le broker s'attendant à ce que le groupe doive 'faire face à de nouveaux défis au cours des prochains trimestres'.



Il voit des 'risques pour les chiffres', pointant un troisième trimestre 2021 sous pression en raison d'une météo chaude, des bases de comparaison difficiles au dernier trimestre 2021 et en 2022, ainsi que des investissements susceptibles de peser sur les marges en 2022.



'Cependant, la récente dévalorisation du titre Zalando reflète en partie les défis', tempère Bank of America, qui perçoit toujours le groupe allemand comme 'bien positionné dans la distribution de vêtements en ligne'.



